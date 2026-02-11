Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor'a Oğuzhan Nemli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

BAL 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor, ligin ikinci yarısının ilk haftası olan 14. haftada BAY geçerken, transfer dönemin bitmesine az bir süre kala 1 kişiyi kadrosuna dahil etti. Söğütspor başarılı orta saha oyuncusu Oğuzhan Nemli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza töreninde Söğütspor Başkanı Halil Güzel'de hazır bulundu. Güzel, 'Oğuzhan'a Sarı-lacivertli formamız altında göstereceği mücadele için başarılar diler, transferin kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz' dedi.