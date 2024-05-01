Bilecik’in Söğüt ilçesinde otobüs sefer saatlerinde değişikliğe gidildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, otobüs saatlerinde değişikliğe gidildiğini belirterek, Bilecik seferlerine ekleme yapıldığını açıkladı. Güncellenen sefer saatlerinin ardından Söğüt’ten Bilecik’e sabah 07.00’den itibaren başlayan seferler saat başı olmak üzere akşam 19.30’a kadar devam edecek. Bilecik’ten Söğüt’e ise sabah 08.00 itibari ile başlayan seferler saat 10.00 seferinin ardından saat başı olmak üzere akşam 22.00’ye kadar devam edecek.