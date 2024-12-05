BİLECİK (İHA) – Söğüt’te bulunan tarihi ‘Hamidiye Saat’ kulesinde aydınlatma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bilecik’in Söğüt ilçesinin gözde tarihi mimarı olan son Osmanlı döneminin neo-klasik mimari tarzdaki yapılarının en güzel örneklerinden biri olan ve ll. Abdülhamit Han tarafından yaptırılan Hamidiye Saat kulesi tarihi ve turistik yapısı ile önemli şâhaser olarak ayakta duruyor. Geçtiğimiz günlerde arızalanan ve verimli olarak aydınlatma sağlamayan Hamidiye Saat Kulesinin lambaları, Söğüt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı elektrik personelleri tarafından değiştiriliyor. Aydınlatma çalışmaları sonrası kırmızı ve beyaz renklerde aydınlatma sağlanacağı bildirildi.