Küçükçekmece'de bir ay önce, gündüz vakti iki şüpheli, sokak ortasında yabancı uyruklu bir kişiyi darp ederek gasp girişiminde bulundu. Suç geçmişi bulunan B.K. ve Y.D. isimli şüpheliler yakalandı, ancak her ikisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, serbest bırakılan Y.D.’nin uyuşturucu etkisinde olduğu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, Mehmet Akif Mahallesi'nde gerçekleşti. İki şüpheli, yolda yürüyen bir kişinin önünü keserek para talep etti. Olumsuz yanıt alınca, mağduru kollarına girerek darp etmeye başladılar. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle mağdur kurtarıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekipleri bir aylık araştırmanın ardından yakaladı.

B.K.'nin gasp, evden hırsızlık ve uyuşturucu gibi suçlardan toplamda dört kaydı olduğu, Y.D.’nin ise uyuşturucu, kapkaç ve gasp suçlarından yine dört kaydı bulunduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.