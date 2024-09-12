Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 27. ürününün Söke pamuğu olduğunu duyurdu. Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulunarak, “Bereketli topraklar diyarı Aydın'dan sınırları aşan 4. ürünümüz Söke pamuğu oldu” şeklinde ifade etti.

Yumaklı, bu gelişmeyle birlikte AB'den coğrafi işaret tescili alan ürün sayısının 27'ye yükseldiğini belirtti.

"Bereketli topraklar diyarı Aydın'dan sınırları aşan 4. ürünümüz “Söke Pamuğu” oldu.

AB’den coğrafi işaret tescili alan “Söke Pamuğu”yla tescilli ürün sayımız 27ye yükseldi.

Coğrafi işaretli ürünlerimiz bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katmaya devam edecek. Hayırlı olsun."