Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Kaz Dağları’nın Kazdağları’nın kuzey yamaçlarındaki dağ köylerinde yetişen organik meyve ve sebzeler ilçe pazarında satılıyor.

Bayramiç ilçesi sınırlarında yer alan Kazdağları’nın kuzey yamaçlarında kalan Daloba, Yassıbağ, Serhat, Beşik, Mollahasanlar köylerindeki bahçelerde yetişen organik meyve ve sebzeler ilçe merkezinde Atatürk caddesindeki 500 metrelik yolun karşılıklı iki kısmında köylüler tarafından satışa sunuluyor. Vatandaşlar köylülerin oluşturduğu pazardan taze ve doğal ürünlere ulaşma imkanını buluyor. Kaz Dağları’nın havası ve suyu meyve ve sebzelere farklı bir lezzet katıyor.

Pazarda ürettiği sebze ve meyveleri satan üretici Kıymet Atalay (57), “Domateslerin görüntüsü ‘al beni’ diyor. Bunlar organik domates. Bunlar Kazdağları’nın soğuk sularıyla yetişiyor. Topraklarımız çok bereketli” dedi.