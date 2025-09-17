Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Türkiye yüzyılına yakışır şekilde, bakanımızın da gayretleriyle ülkemizin dört bir yanında bin 300’ü aşkın halk kütüphanesiyle hizmet veriyoruz. Bugün itibariyle 26 bebek kütüphanemiz, 81 çocuk kütüphanemiz, 20 ihtisas ve edebiyat kütüphanemiz, 12 AVM kütüphanemiz ve havalimanı kütüphanelerimiz ile halkımıza çok yönlü ve kapsayıcı bir kütüphane hizmeti modeli sunuyoruz" dedi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi açılışı yapıldı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kırklareli Vali Vekili Yusuf Güler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, kamu kurum yöneticileri, öğrenciler katıldı.

"Özel hazırlanmış alanlarla evlatlarımız kitapla erken yaşta tanışacak"

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu kütüphanenin Lüleburgaz’a değer katacağını ifade ederek, "Sokullu Mehmet Paşanın mirasını taşıyan bu kadim şehirde onun adını taşıyan yeni ilçe halk kütüphanemizi hizmete açıyoruz. Gerçekten çok güzel bir parkın içerisinde çok güzel mimarisiyle burada hizmet verecek. Her ayrıntısı çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde planlanan bu eser, Lüleburgaz’ın kültürel yaşamına da kalıcı bir değer katacak. Kapasitesiyle ilçemizin bilgiye erişim ihtiyacına güçlü bir cevap verecek. Bu mekanı asıl özel kılan şeylerden bir tanesi de farklı yaş gruplarına göre düzenlenmiş, 0-3 yaş, 3-6 yaş ve 6-14 yaş çocuklar için özel hazırlanmış alanlar sayesinde evlatlarımız kitapla erken yaşta tanışacak, oyun ve etkinliklerle öğrenmeyi hayatlarının bir parçası haline getireceklerdir. Kütüphanemizin okuma salonlarına ek olarak kullanıcıya sunduğu çok amaçlı salonu, ahşap, resim ve sanat, robotik kodlama atölyeleri, grup çalışma odaları, eğitim sınıfları gibi engelliler için özel tasarlanmış bölümleriyle de tam anlamıyla bir yaşam merkezidir. Kullanıcılarımız burada teknolojiyi deneyimleyerek, sanatla iç içe olacak, yeni fikirler geliştirecek ve güvenle vakit geçirebileceklerdir. Bakanlık olarak biz 2024 yılı sonunda halk kütüphanelerimizin üye sayısı, kullanıcı sayısı ve toplam kitap sayısı başlıklarında tarihinin en yüksek rakamlarının yakalamanın gururunu yaşıyoruz. Bu yüksek rakamlar cumhuriyet tarihimizin de en önemli ve en yüksek rakamları oldu. Bu bizim için çok gurur verici bir şey" dedi.

Mumcu, üreten kütüphane vizyonu ile ülkenin dört bir yanında halk kütüphanelerini yenilediklerini belirterek, "Çağın yeniliklerine uygun modern mekanlar haline getiriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılına yakışır şekilde, bakanımızın da gayretleriyle ülkemizin dört bir yanında bin 300’ü aşkın halk kütüphanesiyle hizmet veriyoruz. Bugün itibariyle 26 bebek kütüphanemiz, 81 çocuk kütüphanemiz, 20 ihtisas ve edebiyat kütüphanemiz, 12 AVM kütüphanemiz ve havalimanı kütüphanelerimiz ile halkımıza çok yönlü ve kapsayıcı bir kütüphane hizmeti modeli sunuyoruz. Lüleburgaz’da sunduğumuz bu eser, bu vizyonun da somut bir örneğidir aslında. Bilgiye erişimin herkesin hakkı anlayışıyla 80’e yakın gezici kütüphanemiz ile yerleşik kütüphanelerin ulaşmadığı noktalara hizmet götürüyoruz. Kırsaldaki öğrencilerimizi kitapla, etkinliklerle ve öğrenme ortamlarıyla buluşturuyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Batuhan Mumcu ve beraberindekiler kütüphaneyi gezerek öğrencilere hediye verdi.