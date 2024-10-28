Olay, evde yapıştırıcıyı kullanırken dikkatsizlik nedeniyle meydana geldi. Gözdeki yanma ve görme kaybı şikayetleriyle hemen en yakın hastaneye başvuran hastanın, acil serviste müdahale edilmesi gerekti.

Doktorlar, yapıştırıcının gözde yarattığı hasarı azaltmak için çeşitli tedavi yöntemleri uyguladı. Olayın ardından uzmanlar, bu tür kimyasalların dikkatli bir şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekti. Japon yapıştırıcısının gözle temas etmesi durumunda, zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği vurgulandı. Hastanın durumu ciddiyetini korurken, sağlık ekibi tedavi sürecine devam ediyor.