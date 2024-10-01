Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte, soğuk havalar için hazırlık yapmak isteyenler alışverişe hız verdi. Bu sezonun kaban ve mont fiyatları, pek çok tüketiciyi düşündürüyor. Sonbahar modası enflasyon engeline takılıyorBURSA (İGFA) -Bu yıl, lüks markaların yanı sıra yerel tasarımcılar da sonbahar koleksiyonlarında dikkat çekici parçalar sunuyor. Ancak yeni sezon mont ve kaban fiyatları cep yakıyor. Kaliteli uzun ömürlü bir mont için en az 2 bin TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor.

Sonbaharda alışveriş yaparken bu yıl, sıcak renkler olan haki yeşil ve bordo gibi renkleri tercih ettiklerini dile getiren vatandaşlar, bu sonbaharın modasının çok güzel renkler ile geldiğini fakat bir mont ve birkaç parça kıyafet alındığında fiyatın 10 bin TL’yi bulduğunu dile getiriyor.

Vatandaşlar ayrıca online alışveriş sitelerinin sunduğu kampanya ve indirim dönemlerini beklediklerini dile getirerek, önceliklerinin kalite ve modadan daha çok uygun ürün bulmak olduğunu belirtiyor.