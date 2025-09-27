Dört yıl boyunca 40 öğrenciyle yürütülen çalışmalarda "Sonsuz Desenlerde Altın İzler" başlıklı hat ve tezhip sergisi Dolmabahçe Sarayı Saray Koleksiyonları Müzesi’nde açıldı. 10 gün boyunca açık olacak olan sergi sanatseverler ile buluşacak.

Dolmabahçe Sarayı Saray Koleksiyonları Müzesi’nde, Seyhun Sanat Stüdyosu’nun gerçekleştirdiği, hat ve tezhip sanatı sanatseverlere sunulmaya başladı. Sergide hocaların ve öğrencilerin eserlerinin bulunduğu toplamda 110’dan fazla hat ve tezhip çalışmaları yer alıyor. Gerçekleşen sergi, sanatseverler ile 10 gün buluşmaya devam edecek.

Seyhun Sanat Stüdyonun Kurucusu ve Serginin kreatörü Zeynep Seyhun, gurur duydukları çocuk öğrencilerinin olduğunu belirterek, "Bugün sonsuz desenlerde altın izler sergisini açılışındayız. Seyhan Sanat Stüdyosu’nun dört hocasıyla birlikte Esra Ülter sahibi hocalarımız İlknur Karakılıç hocamız ve benim eşliğinde kırk öğrenciyle hazırladığımız birçok tekniği, birçok dönemi barındıran yüz yirmi beş eserli bugün birlikteyiz. Kırk öğrencimizin içerisinde en çok da gurur duyduğum üç tane çocuk öğrencimiz var. 10-15 yaş arasında. Bugün hep birlikte bu dört yıllık emeğimizi muhabbetle, sevgiyle burada açılışını yapacağız inşallah" dedi.

Öte yandan, "Kâbe Kapı Örtüsü" eseri sanatseverler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Sergiye gelen vatandaşlar, eserin önünde fotoğraf çektirdi. Yoğun ilgi gören eser, 1916 yılında Sultan V. Mehmet Reşad döneminde İstanbul’da dokunup işlenen Osmanlı dönemi son Kâbe Kapı Örtüsü olduğu belirtildi.