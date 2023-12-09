Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cuma günü Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi sarı kırmızılı ekip 3-1 kazandı.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yer alan muhabirimiz İbrahim Uslu sorduğu soruyla ülke gündemine oturdu.

Maçın ardından düzenlenen toplantı da Yıldırım Gazetesi muhabiri İbrahim Uslu, “Emrah Akbaba ile Younès Belhanda oyundan çıktıktan sonra sanki Adana Demirspor daha etkili bir futbol oynadı. Oyuncu değişikliğinde geç kaldığınızı düşünüyor musunuz?” sorusuna cevap veren Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Serkan Damla, “Tam zamanında müdahale ettik diye düşünüyorum çünkü o ana kadar oyun iyi gidiyordu aslında ve pozisyonlarımızda vardı. Ben onların oyundan düştüğünü görünce müdahale ettim. Zaten Benjamin Stambouli girdi. Oyun bize dönmüştü, ikinci yarıda biz oyuna iyi başladık. Emre ve Belhanda ile de pozisyonlarımızda vardı. Daha sonrasında giren oyuncularımız girdikten sonra etkili oldular. Daha çok topa sahip olarak oynadık. Ben bu konuda farklı düşünüyorum” dedi.

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