Türkiye bir yandan lüks yaşamlarını sergileyen sosyal medya fenomenleri hakkındaki skandal iddiaları konuşurken sosyal medyada son dönemde Atatürk'ü andırdığı düşünülen isimlerin görüntüleri de geniş yer buldu. Son olarak mareşal kıyafeti giyen ve Atatürk'e benzetilen kişinin düğün alanına girip masaları tek tek selamladığı anlar gündem oldu.

"MAREŞAL ATATÜRK" KOSTÜMÜYLE MASALARI SELAMLADI

Muğla'nın Milas ilçesinde çekildiği kaydedilen düğün görüntülerinde davetliler masalarında alkışlarla Gençlik Marşı'na eşlik ederken düğün alanına mareşal kıyafetiyle Atatürk'ü andıran kişi giriyor. Alkışlar yükselirken adam masaları tek tek selamlıyor.

CANLI YAYIN AÇIP BAĞIŞ TOPLAMIŞTI

Yine Atatürk'e benzetilip son günlerde çok konuşulan bir diğer isim olan Serdar Görel'in TikTok'ta canlı yayın açıp yüksek miktarlarda bağış toplaması da ses getirmişti. Görel son olarak 10 Kasım'da saatler 09.05'i gösterdiğinde canlı yayın açıp bağış topladı.