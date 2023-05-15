Cumhurbaşkanlığı ve 28’nci dönem milletvekilliği seçimlerinin ardından alınan oy oranları sonrası özellikle Twitter’da İnegöl ile ilgili kötü yorumlar kullanılmaya başladı. Bursa genelinde alınan oy oranlarında istedikleri partinin düşük almasında sebebi İnegöl’e bağlayan bazı sosyal medya kullanıcıları ‘İnegöl yüzünden silin artık şurayı haritadan’ gibi nefret dolu mesajlar yayınladılar. Kısa sürede tepkilere neden olan paylaşımlar, sosyal medya da İnegöl düşmanlığı olarak adlandırıldı.

Murat Erdoğan