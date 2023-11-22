Mersin Tarsus'un Galericiler Sitesi'nde gerçekleşen korkunç olayda, Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç, bir ziyaretin ardından aracına binerken silahlı saldırıya maruz kaldı. 44 yaşındaki amatör spor kulübü başkanı, olay yerinde yapılan acil müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırının ardından kaçan şüpheliler, olay yerinden otomobille kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine polis tarafından aranıyor. Şüphelilerin kaçış esnasında bir otomobil kazası yaptığı ve ardından bölgedeki bir motosikleti gasp ederek ormanlık alana kaçtıkları tespit edildi. Saldırıya ilişkin soruşturma ise genişletilerek devam ediyor.