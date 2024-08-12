Pelitköy Mahallesi, Grupkent mevkiinde futbol ve basketbol sahalarının bulunduğu alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede şiddetini artırarak çevrede endişeye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Burhaniye Belediyesi’ne bağlı ekipler ve Orman Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarını Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler bizzat yerinde takip ederek çalışmaları koordine etti. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma işlemiyle tamamen söndürüldü.

Başkan Deveciler’in talimatı ile yangın alanına giden Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü birim müdürleri ve ekipleri, yangının etkilediği bölgede rehabilitasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı. Yangından etkilenen alanın bir an önce eski haline getirilebilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.