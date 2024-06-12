Bursa’nın yol haritasını belirleyecek olan stratejik plan çalışmalarını ara vermeden sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Biz Bursa’yı bütün olarak düşünüyoruz. Tüm ilçelerin katkılarıyla hazırlayacağımız stratejik planla birlikte Bursa nefes almaya başlayacak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin 2024-2029 stratejik plan çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 17 ilçenin talep ve ihtiyaçlarını saha çalışmalarıyla belirlemeye devam ediyor. Bursa’yı ayrım yapmadan tüm bölgeleriyle kapsayacak olan strateji toplantıları, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Mudanya, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı makamlarında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Emin Direkçi, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve belediye yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantılarda, belediye başkanları tarafından ilçelerdeki son durum hakkında sunum yapıldı. İlçe belediyelerinin beklenti ve taleplerinin de konuşulduğu toplantılarda, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan projeler de ele alındı. İlçe belediye başkanlarıyla fikir alışverişinde bulunan Başkan Bozbey, vatandaşlarla da buluşup görüşlerini dinledi.

“Bursalıların tamamını gülümsetmek için yola çıktık”

Bursa’nın 2024-2029 stratejik planı çalışmaları kapsamında tüm ilçeleri gezerek talepleri ve yapılacak projeleri görüştüklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, toplantılarda gelecek vizyonunun ortaya konularak hayata geçirilecek çalışmaların ele alındığını belirtti. Mustafakemalpaşa ile başladıkları ziyaretlerde hem belediye başkanlarını ziyaret ettiklerini hem de stratejik plan çalışmaları çerçevesinde neler yapılabileceklerini konuştuklarını ifade eden Başkan Bozbey, “Güne Mustafakemalpaşa Belediyesi ile başladık. Ardından Karacabey, Mudanya ve Nilüfer belediyelerini ziyaret ettik. Günü de Osmangazi Belediyesi ile bitirdik. Belediye başkanlarımızın sunumlarında birçok projenin olduğunu gördük. Bu projelerde Büyükşehir’e düşen kısımlar var. Onları elbette biz üstleneceğiz. O yüzden önemli bir süreci yaşıyoruz. Biz Bursa’yı bütün olarak düşünüyoruz. 17 ilçemiz de bu bütünün değeridir. Bizim bakış açımız böyle. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerin yetişemeyeceği alanlarda yanlarında olacağız. Büyükşehir’in sorumlu olduğu alanları stratejik planımızda ortaya koyacağız. Bunlarla ilgili projelerimiz hazır. Bir kısmını uygulamaya başladık. Kentsel dönüşüm, planlama, ulaşım konularında süreçler devam edecek. Biz hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. 17 ilçe belediye başkanlarımız ile birlikte Bursalıların tamamını gülümsetmek için yola çıktık. 5 yıl sonra projelerle Bursa nefes alacak. Bursa bir bütündür. Osmangazi’nin, Yenişehir’in, İznik’in sorunu bizim sorunumuzdur. Vatandaşlarımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Tüm belediye başkanlarımıza başarılar diliyorum. Tüm ilçelerin katkılarıyla hazırlayacağımız stratejik planla birlikte Bursa nefes almaya başlayacak” dedi.