Emekli maaşı ve memur maaşları için temmuz-aralık dönemi zam oranını belirleyecek olan şubat ayı enflasyon verisi yarın açıklanacak. Bu veri ile birlikte, iki aylık enflasyon farkı da netleşmiş olacak. Böylece emekli ve memur maaşlarına ilişkin yeni bir tablo ortaya çıkacak. İşte enflasyon beklentilerine göre maaş düzenlemeleri...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Emekli ve memur maaşlarındaki zam oranı 3 Ocak tarihinde aralık ayı enflasyonunu belli olmasıyla şekillendi. Milyonların maaş zammına etkileyen enflasyon farkı ocak ayında yüzde 15,75 olarak açıklandı. Memur emeklisi zam oranı yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 olarak kaydedildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak ayın zam oranlarının belli olmasıyla beraber en düşük emekli maaşı için yapılması planan düzenleme de gündeme geldi. 2024 yılı Temmuz ayı itibarı ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak uygulandı. Ocak ayında zam oranlarının belli olması sonrası en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltildi.

Ocak 2024'te memurlar toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla beraber memur ve memur emeklilerinin aylıkları yüzde 49,25 oldu. Memurlardaki bu yüzde 49,25'lik oranın yüzde 15'lik kısmı ocak zammı. Yüzde 29,78'de enflasyon farkından gelen artış. Temmuz 2024'te, yüzde 8,46 enflasyon farkına ek olarak yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla memur maaşları yüzde 19,31 artırıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA HAZİNE DESTEĞİ

Geçtiğimiz yıl maaşı enflasyon farkına rağmen en düşük emekli maaşının altında kalanlara Hazine desteği verildi. Sabah'ın haberine göre kök aylığı 12 bin 500 liranın altına kalanlara Hazine aradaki farkı vererek en düşük emekli maaşına eşitledi. Bu yıl da aynı uygulama ile kök aylığı 14 bin 469 liranın altında kalanların maaşı Hazine desteği ile eşit seviyeye çıkarılacak. Türkiye'de en düşük emekli maaşı alanları sayısının 1,7 olduğu ifade ediliyor.

2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Şubat 2025'te açıklanan verilere göre, enflasyon Ocak ayında bir önceki aya göre %5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,03, geçen yılın aynı ayına göre %42,12 ve on iki aylık ortalamalarla ise %56,35 olarak kaydedildi.

Zam oranının netleşebilmesi için mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının TÜFE verilerinin açıklanması bekleniyor.

İşte 2 aylık enflasyona göre SSK, Bağkur emeklisinin maaş zamlarındaki değişim oranı;