SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü çatısı altında 5-8 Eylül tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek Teknofest 2024 Teknoloji Yarışmaları’na hazırlanan 149 öğrenci Antalya’ya uğurlandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ni (SUBÜ) Antalya’da düzenlenecek Teknofest 2024 Teknoloji Yarışmaları’nda temsil edecek takımlar, düzenlenen kahvaltı programının ardından yolcu edildi. SUBÜ, 5-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Teknofest 2024 Teknoloji Yarışmaları’nda 16 kategoride 25 takım ve 149 öğrencisi ile yer alacak. Teknofest 2024’e iyi bir şekilde hazırlandığını kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Her yıl hem öğrencilerimizin ilgisi hem takım sayımız hem de yarıştığımız kategori sayısı artıyor. Ancak bu sadece niceliksel bir artış olarak kalmıyor ve nitelik yönünden de başarılarımıza yenilerini ekliyoruz. Bu yıl da hedefimiz geçen yılın üzerine koymak. Teknofest 2024 kapsamında öncelikli olarak düzenlenen kategorilere iyi bir başlangıç yapmıştık. İlk olarak TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması’nda ikincilik elde etmiştik. Daha sonra ise TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda elektromobil ve hidromobil kategorilerinde 3 kupa ve 370 bin liralık ödülün sahibi olmuştuk. Şimdi ise birçok kategorinin olduğu ana yarışmaya gidiyoruz. Öğrencilerimiz gece gündüz çalıştılar ve hazırlıklarını tamamladılar. Şimdi emeklerinin karşılığını alacaklar. En önemlisi Teknofest atmosferini soluyacaklar. Tüm çabalarımız müreffeh ve güçlü bir Türkiye için” dedi.