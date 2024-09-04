MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 29.5 milyon TL bedelle inşa edilen İlyaslar Atıksu Arıtma Tesisi’nin geçici kabul işlemleri gerçekleştirildi. Tesiste, günlük 300 metreküp su arıtımı yapılıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor.

MASKİ tarafından Kırkağaç ilçesi İlyaslar Mahallesine inşa edilerek atıksu arıtımına başlanan İlyaslar Atıksu Arıtma Tesisi’nin geçici kabul işlemleri tamamlandı. MASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı teknik ekip, İller Bankasından gelen teknik heyet ile birlikte kabul işlemlerini gerçekleştirdi. Tesisteki tüm üniteler incelenerek, giriş ve çıkış suyundan numune alındı. 29.5 milyon TL yatırım bedeli ile faaliyete alınan ve günlük 300 metreküp atıksu arıtımı yapılan çevre dostu tesis, 1 yıl süreyle yüklenici firma tarafından işletilmesinin ardından MASKİ bünyesine geçerek Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığınca çalıştırılacak.

Geçici kabulü yapılan İlyaslar AAT ile ilgili açıklamalarda bulunan Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Onur Artan, “29.5 milyon Liralık bütçeyle İlyaslar mahallemize çevre dostu atıksu arıtma tesisi kazandırdık. İller Bankasından gelen teknik heyetimiz de tesisimizin geçici kabulü işlemini tamamladı. Tesisin işletimi 1 yıl süresince yüklenici firma tarafından yürütüldükten sonra, önümüzdeki yıl Genel Müdürlüğümüz bünyesinde devam edecek. Doğal yaşamın ve biyolojik çeşitliliğin devamının sağlanmasında büyük rolü olan çevreci tesislerimizle, Manisa’mızın doğasını korumak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.