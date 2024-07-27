SUBÜ 2023-2024 Akademik Yılı’nda 2 bin 829 öğrencisini coşkulu törenle mezun etti. Mezunlara seslenen Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Bugün, bu mezuniyet töreni ile sizler için yeni bir yolculuk başlıyor. Gittiğiniz her yerde, insanlığa fayda üreteceğinize, temel değerlerimizi en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyoruz” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Mezuniyet Töreni, Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumu’nda 2 bin 829 mezunla gerçekleştirildi. Meşalenin yakılması ve kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik, protokol konuşmaları ve dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Mezuniyet yemini ve kep atma töreninin ardından düzenlenen DJ performansı sonrasında mezuniyet töreni sona erdi. Mezunları gösterdikleri emek ve gayretler için kutlayarak konuşmasına başlayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Başta siz değerli aileler olmak üzere, bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarınızın başarısı ve bu günlere gelmesi sizlerin gösterdiği özverili çabaların, fedakarlıkların ve sevginin birer ürünüdür. Sevgili hocalarımıza da özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler bilgi birikiminiz, tecrübeniz ve yapmış olduğunuz rehberlik ile öğrencilerimize ilham kaynağı oldunuz ve onları hayata hazırladınız. Ayrıca, şehrimizin kurum yöneticilerine, STK’larına ve iş dünyasının değerli yöneticilerine öğrencilerimizin hep yanında oldukları için teşekkür ediyorum. Sizlerin varlığı, bu törene ayrı bir anlam katıyor ve mezunlarımıza motivasyon kaynağı oluyor” dedi.

“İş dünyasının aradığı nitelikli mezunlarsınız”

Öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca sadece bilgi ve beceri edinmekle kalmadıklarını vurgulayan Sarıbıyık, “Aynı zamanda eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim kurma ve takım çalışması yapma gibi birçok önemli yetkinliği de kazandınız. Üniversitemizin sunduğu yenilikçi eğitim anlayışıyla sizler artık iş dünyasının aradığı nitelikli mezunlarsınız. Üniversitemizin başarı ile uyguladığı +1 Eğitim Modeli sayesinde iş hayatına bir adım önde başlıyorsunuz. Unutmayın ki ‘başarı’ sadece bilgi ve beceriden ibaret değildir. Başarılı olmak için tutkulu, azimli ve çalışkan olmanız da gerekiyor. Hayallerinizin peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyin. Engeller karşısında asla pes etmeyin, aksine onları aşmak için daha çok çalışın. Bilin ki, sizler dünyanın iyiliği için Türkiye’yi temsil edeceksiniz. Yeteneklerinizi kullanın. Yenilikçi fikirler üretin. Bu fikirleri hayata geçirin. Kendinize inanın ve gayrete sarılın. Bunu yapmaya mecburuz” diye konuştu.

“İsrail’in bu zulmünü en güçlü şekilde lanetliyoruz”

Kendileri huzurla mezuniyet töreni yaparken dünyanın farklı coğrafyalarında birçok zulmün devam ettiğini hatırlatan Sarıbıyık, “Özellikle Filistin’de, yaşam ve eğitim hakları elinden alınmış öğrencilerin olduğunu biliyoruz. İsrail’in bu zulmünü en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bugün, bu mezuniyet töreni ile sizler için yeni bir yolculuk başlıyor. Gittiğiniz her yerde, insanlığa fayda üreteceğinize, temel değerlerimizi en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyoruz. Başarılarınızı görmek ve sizlerin başarı hikâyelerini duymak bizim için her zaman büyük bir mutluluk olacak. Sözlerime son verirken beni çok etkileyen bir mısrayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü dünyanın iyiliği için çalışırken, yolda birçok zorlukla karşılaşacaksınız. İşte böyle zamanlarda istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un şu mısraları size güç versin; ‘Allah’a dayan, gayrete sarıl, hikmete ram ol. Varsa yol budur, bilmiyorum başka çıkar yol...’ Allah yolunuzu açık, başarınızı ve mutluluğunuzu daim etsin” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de eğitim almak en büyük hayallerimden birisiydi”

Uzun yıllar süren özverili ve sıkı çalışmalar ile fedakarlıkların ardından akademik ve profesyonel yaşamları için önemli bir adım atmak adına bir arada olduklarını belirten üniversite birincisi Grıselda Çobaj, “Öncelikle ülkemden uzakta okumama rağmen desteğini benden esirgemeyen aileme çok teşekkür ediyorum. Türkiye’de eğitim almak en büyük hayallerimden birisiydi. Bana bu fırsatı sağladığı için özellikle Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na (YTB) şükranlarımı sunuyorum. Türkiye her zaman kalbimin en güzel yerinde olacak. Öğretmeye istekleri ile bizlere rehberlik eden, destek ve ilham veren tüm hocalarımıza minnettarım. Bize gösterdiğiniz ilgi ve sabır için teşekkür ediyorum. Zalimlerin alkışlanmadığı, çocukların öldürülmediği ve başta Filistin olmak üzere mazlum coğrafyalardaki insanların özgürlüğüne kavuştuğu bir dünya diliyorum. Üniversitemiz her zaman büyük bir kişisel ve mesleki gelişim kaynağı oldu. Bugün bu saygın kurumdan ayrılırken edindiğimiz bilgi ve değerleri de yanımızda taşıyoruz. Mezun olan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan törene, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nejdet Karaca, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri ile yakınları katıldı.