SUBÜ, YÖK tarafından hazırlanan 2023 Yılı İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’nun 3 başlığında devlet üniversiteleri arasında ilk 5’e girmeyi başardı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan 2023 Yılı İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’nun 3 başlığında devlet üniversiteleri arasında ilk 5’e girmeyi başardı. Rapora göre SUBÜ, ‘Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk’ kategorisinde bulunan kariyer merkezleri tarafından gerçekleştirilen faaliyet sayılarına göre 1 yıl içerisinde düzenlediği 825 faaliyetle 3’üncü sırada yer aldı. Aynı kategorideki bir diğer başlık olarak değerlendirilen verilen sertifika sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında ise 11 bin 639 sertifika ile 5’inci oldu. Bir diğer inceleme başlığı olan ve ‘Sürdürülebilirlik’ kategorisinde bulunan kişi başına su tüketiminin en düşük olduğu üniversiteler arasında SUBÜ 1,02 metreküp kişi başı tüketim ile 3’üncü sıranın sahibi oldu.

“İlk 5’te yer aldığımız alanlarda istikrarımızı ve yükselişimizi sürdüreceğimize inanıyorum”

YÖK’ün hazırladığı rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, özellikle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile entegre olarak süreçlerini geliştirdi ve üniversitemiz genelinde birçok faydalı etkinlik ortaya koydu. Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ise özellikle imzaladığımız protokoller çerçevesinde birçok önemli kamu kurumuna ve vatandaşımıza spesifik alanlarda Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı sertifika sunuyor. Bu anlamda söz konusu kategoride istikrarlı bir konuma sahip. Birimlerimizde çevre duyarlılığına ve sürdürülebilirliğe imkanlarımız ölçüsünde büyük önem veriyoruz. İlk 5’te yer aldığımız alanlarda istikrarımızı ve yükselişimizi sürdüreceğimize inanıyorum. Raporda ilk 5 sıraya yer verildiği için göremesek de birçok başlıkta daha üst sıralarda olduğumuz kanaatindeyim. Bunun yanı sıra tohumlarını attığımız birçok alan daha var. Bunların neticelerini önümüzdeki süreçlerde alacağımızı düşünüyorum. Üniversitemizin yükseliş ivmesinin sürdüğünü ve ilk 5’te yer aldığı alanlarının sayısının arttığını hep birlikte göreceğiz. Ortaya koyduğumuz başarılı işlerde büyük emek gösteren tüm çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.