SUBÜ akademik birimlerinin stratejik plan doğrultusundaki faaliyetleri ve hedeflerinin ele alındığı 2023 yılı performans sunumları gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ), tüm akademik birimler 2023 yılı performans sunumlarını gerçekleştirdi. Stratejik plan doğrultusunda birimlerin faaliyetleri ile hedeflerinin görüşüldüğü toplantılardaki sunumları birim yöneticileri yaparken; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, fakülteler, Yabancı Diller Yüksekokulu ve meslek yüksekokullarının gelecek perspektiflerine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. SUBÜ’nün eğitim-öğretim, Ar-Ge ve topluma hizmet temelli stratejik hedefleri üzerine yoğunlaşıldı. İki gün süren toplantılar Senato Salonu ve Sapanca Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda yapıldı. Düzenlenen toplantılardaki sunumlarda aktarılan verilere göre akademik birimlerin stratejik hedeflerin birçoğuna başarıyla ulaştıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Birçok alanda olumlu sonuçlar elde edildiğini gördük. Performans sunumları aynı zamanda akademik birimlerimizin stratejik hedeflerine ulaşmada karşılaştığı zorluklar ile yaptıkları başarılı işlerde izledikleri yollar ve kullandıkları kaynakların değerlendirilmesini sağlıyor. Değerlendirme süreci ise gelecek dönem stratejilerinin daha efektif olarak oluşturulması için rehberlik ediyor" dedi.