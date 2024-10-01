SUBÜ Ziraat Fakültesi, fındık üreticilerinin sorunlarına çözüm üretmek, verimli ve kaliteli fındık çeşitlerini geliştirmek gayesiyle yürüttüğü ‘Sakarya İli Fındıklarının Klon Seleksiyonu’ ile ‘Fındıkta Tozlayıcı Çeşitlerin Geliştirilmesi’ isimli projelerde fındık çeşit adayları belirlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi, fındık üreticilerinin yaşadıkları verim ve kalite sorunlarına çözüm üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede SUBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından da desteklenen ve Dekan Prof. Dr. Taki Demir’in yürütücüsü olduğu ‘Sakarya İli Fındıklarının Klon Seleksiyonu’ isimli projeyle; Akyazı, Hendek, Karasu ve Kocaali ilçelerine bağlı köylerde verim düşüklüğüne çözüm olabilecek verimli çeşitlerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bir diğer proje olan ‘Fındıkta Tozlayıcı Çeşitlerin Geliştirilmesi’ projesinde ise, fındıkta tozlanma eksikliği sorununa çözüm bulmak gayesiyle çalışmalar yürütülüyor.

“Binin üzerinde fındık bahçesinde incelemeler yaptık”

Projelere ilişkin açıklamalarda bulunan SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, “Fındık tarımına çözüm olabilecek verimli çeşitlerin geliştirilmesi amacıyla bölgemizde fındık alanında ilk ıslah çalışması olan ‘Sakarya İli Fındıklarının Klon Seleksiyonu’ isimli projemiz ile Akyazı, Hendek, Karasu ve Kocaali’ye bağlı köylerde binin üzerinde fındık bahçesinde incelemeler yaptık. İncelemeler neticesinde verim ve kalite özellikleri itibariyle üstün 13 fındık çeşit adayı tespit ettik. 2024 yılında araştırmanın ikinci aşamasına geçerek çeşit adaylarının genetik farklılıklarını ortaya koyan moleküler genetik analizlerini yaptık. Bundan sonraki süreçte üstün fındık çeşitlerinin aynı çevresel şartlardaki performansını belirlemek gayesiyle bahçe tesis edilecek” dedi.

“Ülkemizin ilk tozlayıcı fındık çeşitlerini geliştirmeyi hedefliyoruz”

İklim değişikliği nedeniyle tozlanma sorunu yaşanan yıllarda yörede yaygın olarak bulunan ‘Çakıldak’ çeşidinde ciddi verim kayıpları yaşandığını paylaşan Demir, “Fındıkta tozlanma eksikliği sorununa çözüm bulmak gayesiyle yürüttüğümüz ‘Fındıkta Tozlayıcı Çeşitlerin Geliştirilmesi’ isimli projemiz ile ülkemizin ilk tozlayıcı fındık çeşitlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Karasu ve Kocaali ilçelerinde fındık bahçelerinde ya da doğal popülasyon içerisinde bulunan yabani fındık tiplerinin ‘Çakıldak’ çeşidine tozlayıcı olarak uygunluğunu araştırıyoruz. Çiçeklenme zamanı, polen kalitesi, meyve ve zuruf şekli bakımından değerlendirilen tozlayıcı çeşit adaylarının ‘Çakıldak’ çeşidinin verimine ve meyve kalitesine etkilerini birlikte araştırdık. Fakültemizde fındıkta tozlanma sorununu çözmek gayesiyle polen muhafaza ve tamamlayıcı tozlama ile ilgili lisansüstü tezler de yürütülüyor. Ayrıca, farklı üniversitelerle iş birliği halinde iklim değişikliğinin fındık tarımına etkileri ile budama ve terbiye sistemlerinin uygunluğu konusunda araştırmalar yapılıyor” diye konuştu.