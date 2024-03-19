SUBÜ Mekatronik Topluluğu tarafından ‘Yapay Zeka 101 Eğitimi’ adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Mekatronik Topluluğu tarafından ‘Yapay Zeka 101 Eğitimi’ adlı etkinlik gerçekleştirildi. Rektörlük Konferans Salonu’ndaki etkinliğe, Yapay Zeka Mühendisi Şükrü Yusuf Kaya konuk olarak katıldı. Kaya eğitimde öğrencilere; yapay zekanın uygulama alanları, toplumsal etkileri, etik sorunlarına yönelik tartışmalar hakkında bilgiler verirken, öğrencilerden gelen soruları da cevaplandırdı. Etkinlik sonunda konuğa günün anısına plaket takdim edildi.