YÖK tarafından düzenlenen ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri’ çerçevesinde ‘Mekanda Erişilebilirlik’ kategorisinde ödüle layık görülen SUBÜ Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO’da turuncu bayrak göndere çekildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri’ çerçevesinde ‘Mekanda Erişilebilirlik’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu doğrultuda bir tören düzenlenerek alınan turuncu bayrak göndere çekildi ve ‘Engelsiz Üniversite Bayrak Belgesi’ Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO’da hazırlanan köşede yerini aldı. Törene SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Azize Alaylı, Engelsiz Üniversite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selma Yılar, Engelsiz Üniversite Koordinatör Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Fatma Tanrıkulu ve Öğretim Görevlisi Cansu Keskin ile akademisyenler ve idari personeller katıldı. YÖK; üniversite kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için gerçekleştirilen çalışmaların tespiti ve başarılı bulunanların ödüllendirilmesi, ayrıca kamuoyunda farkındalık oluşturulması adına ‘Engelsiz Üniversite Bayrakları’ ve ‘Engelsiz Program Nişanları’ veriyor. Yapılan değerlendirmeler sonucu ‘Engelsiz Üniversite Bayrakları’; mekânda erişilebilirlik sağlayanlara turuncu, eğitimde erişilebilirlik sağlayanlara yeşil, sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirlik sağlayanlara ise mavi bayrak olmak üzere üç kategoride takdim ediliyor. Kazanılan bayraklar üç yıl boyunca geçerli oluyor.

İlk ödülü almanın ve bayrağı göndere çekmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğümüzü ilk kurduğumuzda herkes için her anlamda erişilebilirlik sağlayan bir üniversite olma hedefiyle yola çıkmıştık. Bu anlamda yürüttüğümüz çalışmaların ilk meyvesini aldık. Bunun dışında Sağlık Bilimleri Fakültemiz ve Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO’muz ‘Sosyokültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik’ kategorisinde iki adet mavi bayrak ödülüne, Sağlık Bilimleri Fakültemiz, Denizcilik MYO’muz ve Geyve MYO’muz ise ‘Mekânda Erişilebilirlik’ kategorisinde üç adet turuncu bayrak ödülüne üniversitemiz adına aday oldular. İnşallah kısa süre içerisinde bu adaylıklarımızdan da olumlu haberler alarak bayrak sayımızı artıracağız. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Engelsiz Üniversite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selma Yılar ise özel gereksinimli öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almaları için özverili çalışmalar yaptıklarına dikkat çekerek, bu kapsamda faaliyet yürüten akademik ve idari personel ile tüm öğrencilere katkılarından dolayı teşekkür etti.