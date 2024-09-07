İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da birbirleriyle husumetli olan iki ayrı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen "KUYU-23" operasyonunda 29 şüpheli yakalandı. Operasyon, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde suç örgütlerinin karıştığı silahlı çatışmaların ardından düzenlendi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerine karşı mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" dedi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN ŞİDDET OLAYLARI

Operasyona konu olan iki organize suç örgütü, özellikle İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde şiddet olaylarına karıştı. Bakan Yerlikaya, 27 Ağustos 2024'te Bahçelievler'de bu iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada iki kişinin yaralandığını, 30 Ağustos 2024'te ise aynı ilçede düzenlenen silahlı saldırıda E.K. isimli suç örgütü üyesinin öldürüldüğünü ve bir kişinin yaralandığını belirtti. Ayrıca, 30 Ağustos'ta Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde gerçekleştirilen başka bir silahlı saldırıda bir polis memuru, bir jandarma personeli, bir özel güvenlik görevlisi ve iki sivil vatandaşın yaralandığı da açıklandı.

KUYU-23 OPERASYONUNUN DETAYLARI

Bu şiddet olaylarına karışan ve yeni eylem hazırlığında oldukları tespit edilen organize suç örgütlerine yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, 29 şüpheli yakalandı. Operasyon, İstanbul genelinde suç örgütlerinin faaliyet gösterdiği bölgelerde düzenlendi.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR VE EKİPMANLAR

KUYU-23 operasyonu kapsamında suç örgütlerinden ele geçirilen malzemeler arasında:

2 adet AK-47 uzun namlulu silah,9 adet ruhsatsız tabanca,3 adet çalıntı motosiklet,1 adet eylemde kullanılan otomobil,1 adet çalıntı otomobil,4 adet kar maskesi,2 adet çelik yelek veÇok sayıda fişek yer aldı.

İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, operasyonları başarıyla yürüten güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi. Bu operasyon, İstanbul'da organize suçlarla mücadelede büyük bir adım olarak değerlendirildi ve suç örgütlerinin faaliyetlerine ağır bir darbe vurdu.