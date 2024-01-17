En İyi Suç Mini Dizileri

The Work

IMDb: 7.9 | 2017 | Film

Jairus McLeary tarafından yönetilen The Work, dışarıdan 3 kişinin Kaliforniya Folsom Hapishanesi’ndeki bir suçlu terapi grubuna dahil olmasıyla gelişen süreci anlatıyor.

Inside the World’s Toughest Prisons

IMDb: 6.8 | 2016 | 3 Sezon 12 Bölüm | Netflix

Dünyanın çok farklı yerlerinden ve kültürlerinden hapishane örnekleri görmek ve içlerindeki yaşama şahitlik etmek oldukça ilginç. Inside the World’s Toughest Prisons (Dünyanın En Zorlu Hapishaneleri) belgeseli, farklı farklı hapishanelerde mahkumların neler yaşadıklarını araştırıyor. Polonya, Meksika, Brezilya, Ukrayna, Kosta Rika, Romanya, Norveç…

First and Last

IMDb: 6.8 | 2018 | 6 Bölüm | Netflix

Georgia Gwinnett İlçe Hapishanesi’nde çekilen belgesel, duygulara odaklanıyor ve yeni mahkumların ilk günleri ile tahliye edilecek olanların son günlerini belgeliyor.

The Farm: Angola, U.S.A.

IMDb: 7.4 | 1998 | Film

Daha eskilere gitmek isterseniz Liz Garbus, Wilbert Rideau ve Jonathan Stack’ın yönettiği, Primetime Emmy Ödülleri’nden ve Sundance Film Festivali’nden ödüllü bu belgeseli de izleyebilirsiniz. The Farm, müebbet almış mahkumlar da dahil olmak üzere mahkumların bakış açısından Angola Hapishanesi’ndeki yaşamı anlatıyor. Sene 1998. Belgeseli, The Farm: Life Inside Angola Prison ismiyle de bulabilirsiniz.

Girls Incarcerated: Young and Locked Up

IMDb: 7.3 | 2018-19 | 2 Sezon 16 Bölüm | Netflix

Tam olarak belgesel diyemeyeceğimiz Girls Incarcerated (Tutuklu Kızlar), Indiana’daki iki ıslahevinde kalan genç kızların yaşamlarına odaklanıyor.