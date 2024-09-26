Tamamlanan bu çalışmalar, kırsaldaki ulaşım ağını daha konforlu hale getirerek, mahalle sakinlerinin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Parke taş döşeme işlemleri sayesinde hem estetik bir görünüm kazanan yollar, hem de yağışlı havalarda su birikintilerinin önlenmesine yardımcı olacak.

Bununla birlikte, genişletilen yollar sayesinde araç trafiği daha akıcı hale gelecek ve bölgedeki ulaşım sorunları asgariye indirilecektir. İnegöl Belediyesi, bu tür projelerle kırsal alanlarda yaşam standartlarını yükseltmeyi ve vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt vermeyi sürdürecek. Gelecek dönemde, benzer çalışmaların diğer mahallelerde de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu yatırımlar, İnegöl’ün ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve kırsal kalkınmayı desteklemeye yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.