Sultangazi kurban pazarının en büyük kurbanlıkları 1 ton 450 kiloluk "Kantar Kıran" ve 1 ton 650 kiloluk "Kızıl Elma" alıcılarını bekliyor.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan kurban satış alanına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Çadırlarda bulunan en büyük ve en küçük kurbanlık olarak satışa sunulan 1 ton 450 kilo ile "Kantar Kıran", 1 ton 650 kilo ile "Kızıl Elma" ve 200 kiloluk "Cankız" vatandaşların dikkatini çekiyor. Sahipleri, kurbanlıklarının yakın zamanda düzenlenecek olan yarışmanın favorileri olduğunu da söyledi.

1 ton 650 kilo olan Kızıl Elma medyanın favorisi oldu

"Kızıl Elma" ve "Kantar Kıran" isimli en büyük kurbanlıkların satıcısı Veysel Günal, "Sultangazi’nin en büyük danasıdır. 1 ton 650 kilo. Fiyatı da 650 bin TL. Tabii Kızıl Elma’nın özelliği medyayı gördüğü zaman sakin kalamıyor. 2 sene boyunca doğal yemlerle beslendi. Şu anda medyanın da bir fenomeni oldu. Diyebilirim ki İstanbul’un en büyük danasıdır. Çok alıcı geliyor ve fotoğraf çektirmek istiyorlar. Kendisi simentaldır. Geçen sene bunun kardeşini çıkartmıştık TOGG olarak. Bu senede Kızıl Elma ile çıkalım dedik. İnşallah satılır. Satılmaz ise de yarışmanın en ideal danasıdır, 1 ton 650 kilo ile 650 bin TL’ye satışa çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Kantar Kıran isimli dananın ise 2 buçuk yaşında ve 1 ton 450 kilo olduğunu söyleyen Günal, "Çok uysal; yonca, mısır, yulaf ile besledik. İnşallah yarışmada iddialıyız. Bir aksilik olmazsa bu sene 2 tane dana ile çıkacağız. Biri Kızıl Elma, biri Kantar Kıran olacak. Kantar Kıran çok uysal hayvandır gördüğünüz gibi. Fiyatı da 350 bin lira. Bunlar Sultangazi’nin en yakışıklı, en iddialı iki danaları" diye konuştu.

Samsun Alaçam’dan geldiğini söyleyen Recep Çolakoğlu ise, "En büyük hayvanımız 900 kilo canlı ağırlığı. En küçüğümüz bu pazarın 200 kilo ile maskotumuz bu. 100 kilo et verir. Canlı iki yüz kilo ağırlığı var. Buranın maskotudur, ismi de Cankız. Gelen gidenin dikkatini çekiyor. Herkes fotoğraf çekiyor. Bir de yerimiz girişte olduğu için gezenler geçerken fotoğraf çekiyor" diye konuştu.