Sultangazi’de güzellik merkezine müşteri kılığında giren yabancı uyruklu kadınlar, işyeri sahibini oyalayarak masada bulunan çantayı çaldı. Yaklaşık 100 bin lira zarara neden olan şüphelilerin çaldıkları çantayla birlikte uzaklaştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Sultangazi Cebeci Mahallesi’ndeki bir güzellik merkezinde yaşandı. İddiaya göre, yanlarında bulunan küçük yaştaki bir çocuk ile birlikte güzellik merkezine gelen yabancı uyruklu 3 kadın, işyeri sahibine kişisel bakım yaptıracaklarını belirterek fiyat alıp oyalamaya başladı. İşyeri sahibinin dalgınlığından yararlanan kadınlar, bir süre sonra ise masa üzerindeki çantayı çalarak işyerinden ayrıldı. Çantasının yerinde çalındığını anlayan isyeri sahibi, şüpheliler hakkında emniyete şikayette bulundu.

100 bin tl zarar verdiler.

Yaşanan olayı anlatan işyeri sahibi Pınar Karadağ, "Yabancı müşteriler geldi. Ben kendilerini tanımıyorum. İlk defa gördüm. Daha sonra bana fiyat sordular. Ben de cevap verdim. O esnada birbirlerine kaş göz işaret etti. Ben algılamadım. Daha sonra oturdular. Başka işlerim vardı. Benden fiyat alarak 5 dakika oturdular. Sonra işimiz var deyip çantamı alıp çıktı. Ben onlar çıktıktan sonra fark ettim. Çantamın içinde arabamın anahtarı vardı. Kendi anahtarlarım da vardı ekstradan. Arabanın anahtarı sorduğum zaman 15 - 20 bine yakın. Sıfır araba çünkü. Beyin okutmasıyla birlikte aşağı yukarı bütün anahtarlarım, dükkanımın evimin anahtarları vardı içinde. İçindeki ekstraları saymıyorum. Sadece anahtarlarım 100 bine yakın bu şekilde alıp gitti. Fark ettiğimde çoktan iş işten geçmişti. Benim canım yandı başkalarının canının yanmasını istemiyorum. Bir tane bayan, iki tane genç kız, küçük bir çocuk vardı. En çok üzüldüğüm noktalardan biri de küçük çocuğu alet etmeleri" dedi.

Öte yandan hırsızların çaldıkları çantayla birlikte uzaklaştıkları anlar kameraya yansıdı.