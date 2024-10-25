Sultangazi Belediyesi, Hoş Geldin Bebek programı ile yeni bebek sahibi olan ailelerin mutluluklarına ortak olmayı sürdürüyor. 300 anne ve bebek düzenlenen programda bir araya geldi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un eşi Tuba Dursun’un ev sahipliğinde düzenlenen programa AK Parti İstanbul Milletvekili Psikolog Yıldız Konal Süslü de katıldı.

Sultangazi Belediyesi, “Hoş Geldin Bebek” programıyla gönüllere dokunmaya devam ediyor. Ailenin minik üyelerinin heyecanla karşılandığı programda 300 bebek ve annesi Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen özel programda bir araya geldi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un eşi Tuba Dursun’un ev sahipliğinde düzenlenen programa AK Parti İstanbul Milletvekili Psikolog Yıldız Konal Süslü, siyasi parti temsilcileri ile anne ve bebekleri katıldı.

12 bin bebeğe ulaştık

5 buçuk yıldır devam eden Hoş geldin Bebek programı ile 12 bin anne ve bebeğe ulaştıklarını belirten Tuba Dursun; “Sultangazimizde yaşayan komşularımızla kocaman bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdini tanımak için birbirinden kıymetli programlar yapıyoruz. Bunlardan en özeli ise dünyaya yeni gözlerini açan miniklerimizi karşıladığımız Hoş Geldin Bebek programı. 5 buçuk yıldır sürdürdüğümüz program ile 12 bin anne ve bebeğimize ulaştık. Bunun için çok mutluyum. Annelerimizin ve çocuklarımızın gülümsemesine vesile olabiliyorsak ne mutlu bize” diye konuştu.

Anne en kıymetli varlık

AK Parti İstanbul Milletvekili Psikolog Yıldız Konal Süslü, “Buraya geldim, gülen yüzlü miniklerimizin masumluğunu görünce ruhum dinlendi. Bizler gece gündüz demeden dünyadaki tüm masumlar için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Anne demek cennetin ayakları altında olduğu mukaddes kadın demektir. Bu organizasyona gönül veren kıymetli dostum Tuba Hanım gerçekten çok güzel işler çıkartıyor. Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun’a programa desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Minikler gönüllerince eğlendi

Minikler için rengarenk süslenen salonda, 2 yaş üzerindeki çocuklar animatörler ve palyaçolar eşliğinde gönüllerince eğlendi. Birlikte oynayan çocukların keyifli oyunlarına zaman zaman anneler de eşlik etti.

Annelere hediye çanta

“Hoş geldin Bebek” programına katılanlar için özenle hazırlanan çantalar da annelere hediye edildi. İçerisinde kışlık bebek kıyafeti, çorap, şampuan, ıslak mendil, tırnak makası, ateş ölçer, çıngırak, biberon ve oyuncağın da bulunduğu bebek çantaları, annelere kolaylık sağlıyor. Programa katılan çocuklara oyuncak da hediye ediliyor.