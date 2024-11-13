1933 yılında tarafından Atatürk tarafından “Sümerbank” adı verilerek kurulan Holding’in özelleştirilmesine yönelik 2003-2019 yılları arasında 23 işletme, 16 mağaza, 335 bayi satılarak ya da kapatılarak kuruluş bünyesinden ayrılmış oldu. 2024 yılına gelindiğinde ise kurumun personel sayısı 135’e düştü.

Taşınmazları hızla elden çıkarılan Sümer Holding’in ekonomik yapısı da altüst oldu. Kurumun 2020 yılında 24 milyon 668 bin TL olan dönem zararı, 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla 27 milyon 995 bin TL olarak gerçekleşti .