Türkiye Motosiklet Federasyonu, Büyükşehir Ve Kartepe Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası kıyasıya rekabete sahne olduKOCAELİ (İGFA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi işbirliği ile Kartepe Motokross Park’ta gerçekleşen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3. ayağı kıyasıya rekabete sahne oldu. 41 sporcunun katıldığı şampiyonada hafta sonunda önce sıralama ardından final yarışları gerçekleştirildi.

FİNALDE EN HIZLILAR YARIŞTI

Kartepe yarışının en hızlı 20 sporcusunun yer aldığı Süper Enduro GP’de Mehmet Emin Musaoğlu (İznik Motosiklet Kulübü) birinciliği elde ederken, Kenan Kazan (İznik Motosiklet Kulübü) ikinci ve Aykut Kızıltan’da (Bilecik Enduro Motosiklet Kulübü) üçüncü sıranın sahibi oldu. Yarışları Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Ogün Baysan da yakından takip etti.

KARTEPE YARIŞ SONUÇLARI

Enduro Prestij (EP)

1.Mehmet Emin Musaoğlu (İZMOK)

2.Aykut Kızıltan (BIMOSK)

3.Rafet Karakuş (ENDIST)

Enduro Usta (EU)

1.Muratcan Köse (TTMK)

2.Emirhan Kurt (İZMOK)

3.Maksut Bucan (Kartepe)

Enduro Gençler

1.Kenan Kazan (IZMOK)

2.Mustafa Resul Kurtuluş (Kartepe)

3.Kadirhan Kocabaş (BIMOSK)

Enduro Hobi (EH)

1.Kemal Deveci (TTMK)

2.Tolga Demir (TTMK)

3.Sinan Turan (TTMK)

Enduro Veteran (EV)

1.Salih Serim (Kartepe)

2.Recep Bahadır Çaktı (Kartepe)

3.Mustafa Temiz (TTMK)