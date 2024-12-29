Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı'na bağlı ŞÛRA Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi, akademik açıdan büyük öneme sahip dergisinin "Kadın ve Aile" temalı 7. sayısını yayımladı.

Kent tarihi ve kültürünün tanıtımı ile kent yaşamına dair pratik ve teorik bilgi birikiminin güncellenmesi, özgün makalelerle desteklenerek yerel yönetim uygulamalarının istifadesine sunulmasını hedefleyen ŞÛRA Akademi Kent Araştırmaları Dergisi, 7. sayısında "Kadın ve Aile" teması ile yayın hayatını sürdürüyor. Dergi ilk sayısında "Turizm", 2. sayısında "Akıllı Şehirler", 3. sayısında "Spor", 4. sayısında "Tarım", 5. sayısında "Erişilebilir Şehirler", 6. sayısında "Gençlik" temalarıyla hazırlanmıştı.

ŞÛRA Akademi Kent Araştırmaları Dergisi’nin "Kadın ve Aile" temalı 7. sayısına pek çok isim katkı sundu. Prof. Dr. Ümit Alnıaçık ve Doç. Dr. Aysel Çetinkaya "yerel basında kadın istihdamı" ve "Kocaeli yerel gazeteleri üzerinden keşifsel bir analiz" konuları ile, Prof.Dr. Elif Karagün "toplumsal şiddet, aile ve kadın" konuları ile katkı sundu.

Doç. Dr. Muzaffer Akdoğan, Dr. Rabia Akdoğan’ın "Türkiye’de kadının işgücüne katılımı", "Avrupa Birliği’nin dönüştürücü etkisi” konuları ile yer aldığı sayıda, Doç. Dr. Ebru Işık Çavuş ise "Women Entrepreneurship in Handicrafts: the case of Kocaeli province / el sanatları alanında kadın girişimciliği Kocaeli örneği" konuları ile sayıya destek verdi.

Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi ŞÛRA, geniş katılımlarla düzenlediği "Turizm, Spor, Çevre, Tarım, Akıllı Şehirler, Kadın ve Aile, Engelsiz Şehir, Gençlik" ŞÛRA ve çalıştaylarında derlediği bilgileri, bilim ve danışma kurulunun genel değerlendirmeleriyle profesyonel editörlük süreçlerine dâhil ederek sonuç raporları ve master planlarına dönüştürüyor.