Greenwich Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Finans, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İnovasyon: KOBİ’ler Küresel Kalkınmada Fark Oluşturabilir Mi?" başlıklı yuvarlak masa toplantısı, akademisyenlerin yanı sıra iş dünyasından da önemli isimleri bir araya getirdi. Türkiye’den Prof. Dr. Pınar Gedikkaya’nın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, küresel çapta sürdürülebilirlik için KOBİ’lerin rolü tartışıldı.

Küresel olarak sürdürülebilirlik endişeleri artarken, KOBİ’lerin yeşil dönüşümdeki rolü giderek daha önemli hale geliyor. Greenwich Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan İstanbul Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Pınar Gedikkaya, "Sürdürülebilirlik için İnovasyon: Türkiye’de Aile Şirketi KOBİ’lerin Karşılaştığı Zorluklar" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. İklim değişikliği ve çevresel sorunlarla mücadelenin, sadece büyük şirketlerin değil, KOBİ’lerin de sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Gedikkaya, “Gezegenin sürdürülebilirliği için son derece önemli bir konu. Yeşil dönüşüm yatırımları aile şirketlerinin kendi sürdürülebilirlikleri açısından da kaçınılmaz olduğunun altını çizmek gerekiyor” dedi.

“KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yatırımı yapmaları hususunda bilgilendirilmeleri gerek”

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün son raporuna atıfta bulunan Prof. Gedikkaya, “Küresel ortalama sıcaklık artışı 2023 yılında 1,45 derece olarak gerçekleşti. Paris Anlaşması ile küresel ortalama sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması hedefleniyor fakat neredeyse bu hedef geçilecek durumda. Büyük firmaların yanı sıra ekonomide çok önemli bir paya sahip olan KOBİ’lerin de yeşil dönüşüm yatırımı yapmaları hususunda bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Yeşil dönüşüm yatırımlarının finansmanının her geçen gün arttığına dikkat çeken Gedikkaya, KOBİ’lerin bu süreçte karşılaştıkları sorunlara çözüm odaklı yaklaşımın önemini vurguladı. Türkiye’deki KOBİ’lerin yeşil dönüşüm sürecine aktif katılımıyla, küresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada önemli bir adım atılabileceğini ifade etti.

Sürdürülebilir gelecek için KOBİ’lerin daha fazla bilgilendirilmesi ve desteklenmesi gerektiği noktasında bir çağrı niteliği taşıyan toplantıyla, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek adına, iş dünyasından her sektörün bu çağrıya uyarak yeşil dönüşümde aktif rol alması hedefleniyor.