Toplum Çalışmaları Enstitüsü, “Terör ve Açılım” başlıklı saha araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan çağrılarıyla başlayan sürece yönelik siyasi eğilimleri ölçmek amacıyla yapılan bu araştırmada, 24 Ekim’de NUTS 2 bölgelerinde bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemiyle 1502 kişiyle görüşüldü.

Araştırmada öne çıkan sonuçların bazıları şöyle:

MHP’nin oy oranı, kararsızlar dağıtıldığında yüzde 7,5’e düşerken, geçen ay Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün araştırmasında bu oran yüzde 11,7 olarak ölçülmüştü. Bu 4,2 puanlık düşüş, MHP’nin seçmenlerinin üçte birinden fazlasını kaybettiğini gösteriyor.

CHP’nin oy oranı kararsızlar dağıtıldığında yüzde 26,9 olarak belirlendi. Enstitü’nün eylül ayı araştırmasında yüzde 32,7 ile birinci sırada yer alan CHP, bu ay 5,8 puanlık bir düşüş yaşadı ve geçen ayki seçmenlerinin yüzde 17,8’ini kaybetmiş oldu.

Ankette, halkın MHP ve CHP genel başkanlarının son açıklamaları hakkındaki görüşleri de sorgulandı. Devlet Bahçeli’nin, Abdullah Öcalan’ın mecliste konuşma yapma önerisini de içeren sözlerine katılımcıların yüzde 73,5’i karşı çıkarken, destekleyenlerin oranı yüzde 18,2 oldu.

Özgür Özel’in “Kürtlere vaadi” içeren açıklamalarına destek verenlerin oranı yüzde 19,5’te kalırken, karşı çıkanlar yüzde 73,2 olarak belirlendi. Bahçeli’nin açıklamasına MHP seçmenlerinin yüzde 67,1’i karşı çıkarken, Özgür Özel’in sözlerine CHP seçmenlerinin yüzde 70,3’ü tepki gösterdi.

Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti’nin oy oranı yüzde 32,1 oldu. Geçen ay Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün araştırmasında yüzde 28,9 oy oranıyla ikinci sırada yer alan iktidar partisi, 3,2 puanlık bir artış ve CHP’deki 5,8 puanlık düşüş sonucunda birinciliği CHP’den geri aldı.

Enstitü’nün geçen ayki araştırmasında kararsızlar dağıtıldığında yüzde 4,7 olan Zafer Partisi, bu ay yüzde 8,4’e yükselerek seçim barajını geçti.

Aynı şekilde, geçen ay kararsızlar dağıtıldığında yüzde 3,6 oy oranına sahip olan İYİ Parti, yüzde 6,2’ye çıkarak oylarını artırdı. Böylece, Zafer Partisi oylarını geçen aya göre yüzde 78,7, İYİ Parti ise yüzde 72,2 oranında yükseltmiş oldu.

“Öcalan için devlet ne karar vermeli” sorusuna, katılımcıların yüzde 45,5’i “İdam edilmeli” derken, yüzde 33,2’si mevcut durum olan “Ömür boyu hapis cezası” yanıtını verdi. Bu iki seçeneği destekleyenlerin toplam oranı yüzde 78,7 oldu.

“Serbest bırakılmalı” diyenler yüzde 5, “Ev hapsine alınmalı” diyenler ise yüzde 4,9’luk bir oranda kalırken, bu seçenekleri tercih edenlerin toplam oranı yüzde 9,9 olarak ölçüldü.

Bugün bir milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre kararsızlar dağıtıldıktan partilerin oy oranı şöyle oldu:

AK Parti: Yüzde 32,1

CHP: Yüzde 26,9

DEM Parti: Yüzde 8,7

Zafer Partisi: Yüzde 8,4

MHP: Yüzde 7,5

İYİ Parti: Yüzde 6,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,4

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2,3