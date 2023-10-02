Orhangazi’de İznik yolu üzerinde Ali İhsan İslamoğlu’na çarparak ölümüne sebep olan ve daha sonra kaçtıktan sonra jandarma tarafından yakalanan otomobil sürücüsü ile ağabeyi ve aracı kiralayan şahıs Orhangazi Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Orhangazi-İznik karayolu, Yeniköy kavşağında meydana gelmişti. Alınan bilgilere göre lüks bir otomobil yol kenarında bekleyen Ali İhsan İslamoğlu’na (54) çarparak ölümüne sebep olmuş, otomobil olay yerinden kaçmıştı. Kaçan otomobil Jandarma ekipleri tarafından İznik’e bağlı Elbeyli mahallesinde terk edilmiş halde bulunurken, araç sürücüsü olduğu ileri sürülen Mustafa E. ile ağabeyi Maaz E, ticari taksi ile İnegöl’e giderken jandarma tarafından yakalanmıştı.

Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İnegöl’de ekiplerden teslim alınan ve Orhangazi’ye getirilen Mustafa ve Maaz E. Kardeşler ile otomobili kiraladığı ileri sürülen bir şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesine sevk edildi. Zanlılar adliyeye çıkarıldıkları esnada gazetecilerin Kaza yerinden neden kaçtığı sorusunu ise cevapsız bıraktı.