Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, bu yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören Sutopu Şenliği'nde Mudanya’da bir sutopu takımı kurmayı planladıklarını duyurdu.

Mudanya Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez organize edilen Sutopu Şenliği, her yaş grubundan büyük bir ilgi gördü. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, etkinlikte yaptığı konuşmada, Mudanya’da bir sutopu takımı kurma hedefini coşkulu bir şekilde duyurdu.

Sutopu Şenliği, Türkiye Sutopu Federasyonu ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün desteğiyle Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında, sporun her branşını desteklemeyi ve vatandaşları sporla buluşturmayı amaçladıklarını belirten Başkan Dalgıç, "Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Sutopu Şenliği, bu hedefimize önemli bir katkı sağladı. Ayrıca, sutopu eğitimlerine başlayarak Mudanya’da bir sutopu takımı kurmayı planlıyoruz. Bu tür etkinliklerle gençlerimize ve tüm sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz," dedi.

Şenlikte, Avrupa Sutopu Delegasyonu Teknik Komite Üyesi Ayşem Özalp ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çağlar Yeni de hazır bulundu. 12-14 yaş grubu, kadın sporcular ve açık yaş grubundaki sporcular arasında gerçekleştirilen heyecan dolu maçlar büyük ilgiyle izlendi. Etkinlik sonunda, tüm sporculara anı madalyaları takdim edildi.