Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde davullu klarnetli keşkek dövme geleneği asırlardır sürüyor. Bu gelenek devam ederken, dövülen keşkek ise bölgede düğünlerin vazgeçilmez yemeği oldu. Düğünlerde çeşit çeşit yemek hazırlanırken, düğünün son günü de keşkek ikramı yapılıyor.

İçine et karıştırılarak kazanlarda pişirilen buğday gençler tarafından karıştırılırken, buna da keşkek dövme deniyor. Ören Mahallesi’nde Beyza -Fatih Mengi çiftinin düğününde de gelenek yaşatıldı. Damat Fatih Mengi ve babası Hamdi Mengi de konuklarla birlikte keşkek dövdü. Damadın babası Hamdi Mengi, keşkek dövenlerin boyunlarına havlu astı. Hazırlanan keşkek pilav ve nohut ile birlikte ikram edildi. Keşkek dövme sırasında davul klarnet veya zurna çalınırken, bazen de oyunlar oynanıyor. Davul ve klarnet eşliğinde dövülen keşkek düğünlerin vazgeçilmezi oldu. 60 yıldır keşkek yediğini anlatan İsmail Çokgider, “Ben 70 yaşımdayım. 60 senedir bu keşkeği yerim. Hatta, bugün de Hamdi Mengi arkadaşımızın düğününde ikinci kez gittim keşkek aldım. Dokunur dediler. Bana hiç dokunmaz. Çünkü, bu keşkeğe alışığız. 60 senedir yiyorum. Keşkek düğünlerin Burhaniye’de olmazsa olmazıdır” dedi.

Damat babası Hamdi Mengi de, “Bugün oğlumuzun düğün merasiminde keşkek ikramında bulunduk. Keşkek, bizim Burhaniye’mizin yöremizin olmazsa olmazıdır. Dostlarımızı sevdiklerimizi davet ediyoruz. Keşkek buğdaydan olur, çok güzel yöremizin yemeğidir. Olmazsa olmazımızdır bizim. Dostlarımız bugün bizi onurlandırdılar. Bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi keşkeği eşle dostla davulla döveriz. Dövenlere terini silmek havlu ikram edilir. Davulsuz zurnasız bu işler olmaz. Bu gelenek asırlardır sürüyor. Biz de gelecek nesillere bırakmak istiyoruz” dedi.

Mehmet Özkan ise, “Burhaniye’mizde marangoz Hamdi abimizin düğününde buluştuk. Sabah davullarla birlikte keşkeğimizi dövdük. Burhaniye’nin yöresel yemeklerinden keşkek olmazsa olmazımızdır. Pilav, keşkek nohut eşliğinde düğünümüzü de yaptık. Misafirlerimiz de geldi. Hepsine, yiyenlere, içenlere şifa olsun inşallah” dedi.