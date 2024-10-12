Mustafakemalpaşa'ya 18 kilometre mesafede yer alan ve 38 metre yükseklikten dökülen bu doğal güzellik, ziyaretçilerini her mevsim etkileyici manzarasıyla karşılıyor.

Sonbahar döneminde orman içindeki patika yolların yanı sıra şelaleden akan suyla buluşan kırmızı yapraklar, yeşilin farklı tonlarını barındıran bitkilerle birleşerek göz alıcı manzaralar sunuyor. Huzur arayan yerli ve yabancı turistler, bu rengarenk yaprakların arasında yürüyüş yaparken, fotoğrafçılar da bu eşsiz anları ölümsüzleştiriyor.