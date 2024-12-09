

Maçın ardından yayıncı kuruluş ON6 TV’ye açıklama yapan Taban, şunları söyledi;

“Altay maçından sonra bu hafta nasıl geçti bilmiyoruz. Canımız sıkkın, moralimiz bozuk. Hocamız istifa etti ama çocukları bir şekilde toparlamaya çalıştık. Bugüne kadar iyi çalıştılar. Belki bir kırılma noktası bilmiyorum ama böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Bugüne nasip oldu. Öne geçtikten sonra gol yedik ama topçularımız buna sahada tepki veriyor, o mücadeleyi gösteriyorlar. Bugün bir tanesine kötü oynadı deme şansımız yok. Hepsi mücadele etti ki bu sahada bu kadar olur. Ben rakip takımı, hocalarını ve centilmen sporcularını da tebrik ediyorum”

Kaynak: BÜLTEN