Meydana gelen trafik kazası sonucunda, aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsü Nevzat Eren Akduman'ın kullandığı otomobil önce kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bir binanın duvarına çarptıktan sonra takla attı. Kazada, sürücü dahil 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Olay, sabah saatlerinde İstanbul Üsküdar ilçesinde Beylerbeyi Mahallesi Çamlıca Caddesi'nde meydana geldi. Akduman'ın yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı, ardından bir binanın duvarına çarpıp takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Nevzat Eren Akduman ve araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler, aracın takla atarak ters döndüğünü ve içinde bulunan 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan bir kişi kurtarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Diğer yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazanın etkisiyle caddenin trafiğe kapanmasına neden oldu. Kazayı gören bir tanık, "Araç binaya çarptıktan sonra havalandı ve takla attı. Ters dönen araçta 5 yaralı vardı. Hemen yardım ekiplerini çağırdık" şeklinde konuştu. Başka bir görgü tanığı ise "Araç önce binaya çarptı, ardından takla attı. Aydınlatma direği de devrildi. Aracın uçuşunu gördük, neredeyse evimize kadar geldi. Şaşırtıcı bir an yaşandı" ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle trafik akışı geçici olarak durduruldu, aracın çekilmesinin ardından normal trafik akışı yeniden sağlandı. Yetkililer, kazanın ayrıntılı incelemesine başladılar.