Yeni tarife ile birlikte, taksilerin açılış ücreti 37 TL, kısa mesafe indi-bindi ücreti ise 120 TL olarak belirlendi.

Yeni tarifede, 1 kilometre ücreti 37.00 TL, 100 metre ücreti ise 3.70 TL olarak uygulanacak. Ayrıca, 1 saatlik bekleme ücreti 6,49 TL olarak belirlenirken, köprü geçiş ücretleri, feribot ücretleri, otoyol geçiş ücretleri ve milli parklar giriş ücretlerinin tamamı müşterilere yansıtılacak.

Bursa'da taksi hizmetlerinde uygulanacak bu yeni fiyatlarla ilgili olarak şu açıklamalara yer verildi:

Taksilerde ücret tarifesinin bulundurulması zorunlu olacak.

Seyir halinde taksilerde müşteri varken tepe lambası kapalı, müşteri yokken ise tepe lambası açık olacak.

Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde gündüz tarifesi 24 saat boyunca geçerli olacak.

İlçeler arası taksiler, başka ilçelerden yolcu getirebilse de geldikleri noktalardan yeni yolcu alabilecek.

Yeni tarifeler, 9 Şubat 2025 saat 08:00 itibarıyla geçerli olacak.