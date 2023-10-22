Olay dün akşam 21.20 sıralarında Ankara'ya bağlı Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Polis merkezine başvuran H.T. isimli kadın; yolda yürürken karşısına çıkan ve tanımadığını söyleyen kişinin bir anda kendisine, Allah'a ve Atatürk'e hakaret etmeye başladığını, sonra da kendisine saldırarak darbetmeye çalıştığını söyleyip, şikayetçi oldu.

O ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şikayet üzerine Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından saldırganın kimliğini tespit eden ekipler, bugün saat 19.00 sıralarında şüpheli E.K.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

'Atatürk aleyhine işlenen suçlar', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan şüpheli, gerekli adli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli E.K.A.'nın, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ayrıca, şüpheli E.K.A.'nın psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.