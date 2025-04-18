Trendyol 1.Lig’de Pazar günü Esenler Erokspor ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Kocaelispor’da taraftar ve kulüp yönetimi arasında tribündeki yerleşimle ilgili gerginlik yaşanıyor. Sabah saatlerinde Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç’in takımın taraftar grubu ‘Hodri Meydan’ı, Süper Lig’de güney kale arkasına alacaklarına ve kulübün isminin önüne sponsorluk alabileceklerine ilişkin sözlerine tepkiler büyüyor. Kendileriyle görüş alışverişi yapılmadığını ve stadyumda yerlerinin her zaman ‘Maraton’ adı verilen tribün olduğunu belirten Hodri Meydan Taraftarlar Derneği yazılı açıklamada bulundu.

"Yönetim, taraftarıyla fikir alışverişi yapmadan bu kararı alamaz"

Hodri Meydan’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Kocaelispor taraftarları ve Hodrimeydan Grubu. Bugün Kocaelispor yönetiminin Hodrimeydan grubunun kale arkasına geçmesi yönündeki açıklamasını ‘talihsizlik’ olarak değerlendiriyoruz. Bu düşüncenin şiddetle karşısında olduğumuzu tüm kamuoyuna bildirmek isteriz. Kocaelispor Kulübü ve taraftarı, geleneklerine sahip çıkan yapıya sahiptir. Böyle de olacaktır. Kocaelispor yönetimi, Kocaelispor taraftarına ve Hodri Meydan grubuyla fikir alışverişi yapmadan bu kararı alamaz! Kocaelispor’un menfaatleri her zaman önceliğimizdir ama Hodrimeydan’ın yeri de bellidir. Unutmayalım Kocaelispor’umuzun kalbi Maratondur! Kocaelispor’umuzun gerçek sahibi de daima taraftarıdır! Saygılarımızla"