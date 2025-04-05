ABD tarafından açıklanan beklenti üzeri tarifeler en çok borsaları etkiledi. Haftalık bazda bakıldığında; ABD’de endekslerinde kayıplar %-9,77’ye ulaştı. Almanya’da %-8,10’u bulan haftalık düşüş, Japonya’da %-9,0’a ulaştı. ABD Başkanı Trump “Geri adım yok” derken; FED Başkanı Powell enflasyon riskine dikkat çekti ve “faiz indirimi için erken” mesajı verdi.

Piyasalarda oldukça hareketli bir hafta geride kaldı. Bu hafta ABD tarafından açıklanan karşılıklı gümrük tarifeleri dünya piyasalarını salladı.

Özellikle Asya ve Uzak Doğu ülkelerini hedef alan ve Çin için %54’e kadara varan tarifeler; küresel ekonomide hem durgunluk hem de enflasyon endişelerini körükledi.

Çin’in %34 tarife ABD’ye karşılık vermesi ve başka ülkelerden de misillemelerin beklenmesi jeopolitik riskleri de artırarak, riskli varlıklardan kaçışı tetikledi. Bu ortamda en fazla küresel hisse senedi piyasaları etkilendi.

ABD BORSALARI

ABD borsalarına haftalık bazda bakıldığında;

Dow Jones %-7,86,

Nasdaq %-9,04

SP 500 %-9,08 değer kaybetti.

AVRUPA BORSALARI

Almanya’da DAX Endeksi %-8,10

Fransa’da CAC 40 Endeksi %-8,10

İngiltere’de FTSE 100 Endeksi %-7,40 geriledi.

ASYA-PASİFİK BORSALARI

Japonya’da Nikkei Endeksi %-9,00,

Hindistan Sensex Endeksi %%-2,65

Güney Kore’de Kospi Endeksi %-3,62,

Hong Kong’da Hang Seng Endeksi %-2,46

Avustralya ASX Endeksi %-5,24 düştü.

Birçok dünya borsasında benzer değer kayıpları yaşandı. Düşüşlere bakıldığında en çok Japonya, ABD ve Avrupa borsalarının etkilendiği görülüyor.

Yaşanan gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, tarife politikalarından geri adım atmayacağını söyledi. Trump, müzakereye açık olduğunu ve diğer ülkelerin “olağanüstü” bir şey sunması halinde vergilerini düşürmeye açık olduğunu da aktardı.

Öte yandan Trump, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'a, bu hafta bir defa daha “faiz oranlarını düşürmesi” çağrısında bulundu.

POWELL: FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ERKEN

Bu arada ABD’de bir konferansa katılan FED Başkanı Jerome Powell, yüksek tarifelerin ABD ekonomisi üzerinde etki göstereceğini ve enflasyonu yükselteceğini söyledi. Tarifelerin olumsuz yansımalarının, tahmin edilenden daha fazla olabileceğine de dikkat çeken Powell, “para politikasında değişikliğe gitmek için erken" mesajını verdi.

TAHVİL FAİZLERİ GERİLİYOR

Bu ardada piyasalarda FED’den bu yıl 4 faiz indirimi gelebileceğine dair bazı görüşler de öne çıkmaya başladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi bu hafta 4,25 seviyesinden 4,00’a kadar geriledi.