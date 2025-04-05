Apple'ın vergiyi müşterilerine yansıtması durumunda 1 TB iPhone 16 Max'in fiyatında 56 bin 759 liraya kadar artış olacak. En ucuz iPhone'nun fiyatı ise 49 bin 999 liradan 71 bin 499 liraya kadar çıkacak.

ABD Başkanı Trump yeni gümrük vergileri Apple'ı da zora sokacak. Trump'ın Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 34 ek vergi getirmesi ile iPhone fiyatlarında büyük bir artış olacak.

Çin'de üretimi yapılan iPhone'ların fiyatları yeni gümrük vergilerinden etkilenecek. Rosenblatt Securities analistleri, Trump'ın "karşılıklı tarifeler" olarak adlandırdığı bu yeni düzenlemenin iPhone fiyatlarını yüzde 43 oranında artıracağını öngörüyor. Tahminlere göre, bu oran en düşük yüzde 17 seviyesinde olacak.

Apple'ın önünde 2 seçenek bulunuyor. Ya bu farkı karından karşılayacak ya da müşteriye yansıtacak. Müşteriye yansıtması durumunda iPhone fiyatları neredeyse 2 katına çıkacak.

Verginin müşteriye yansıtılması durumunda iPhone 16'nın başlangıç fiyatı 799 dolardan 1.142 dolara, 1 TB'lik iPhone 16 Pro Max'in fiyatı 1.599 dolardan 2 bin 300 dolara yükselebilir.

Peki verginin müşteriye yansıtılması durumunda Türkiye'de iPhone fiyatları nasıl olacak?

Türkiye'de iPhone'un ABD satış fiyatının üzerine yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, yüzde 12 TRT Bandrol ücreti, yüzde 50 ÖTV ve yüzde 20 KDV ekleniyor. Ayrıca dolardaki yükselişler de Türkiye'de iPhone fiyatlarına zam olarak yansıyor.

Bu hesaplamadan yola çıkıldığında yüzde 17 zam yapıldığında 1 TB iPhone 16 Max'in fiyatı 131 bin 999 liradan 154 bin 437 liraya, yüzde 43 zam yapıldığında ise 188 bin 758 liraya çıkacak.

Şu anda en ucuz olan iPhone 16e ise 49 bin 999 liradan satılıyor. ABD'deki yüzde 17 zamda telefonun fiyatı 58 bin 499 liraya çıkacak. Apple yüzde 43'lük maliyet artışını tamamen tüketiciye yansıtırsa en ucuz iPhone 71 bin 499 lira olacak.