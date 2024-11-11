Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarih meraklılarını geçmişin sırlarına ışık tuttuğu Tarih Atölyesi’nde bir araya getirdi. Prof. Dr. Haşim Şahin’in ilk dersiyle başlayan Tarih Atölyesi, dinleyenleri tarihin derinliklerinde dolaştırarak olaylara farklı bir perspektiften pencereler açtı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarih ilgililerini bu sezon da bir araya getirerek Tarih Atölyesi’nin kapılarını sonuna kadar araladı. Aziz Duran Parkı’nda bulunan Faik Baysal Kütüphanesi’nde başlayan atölye, daha ilk dersinden yoğun ilgiyle karşılandı. Prof. Dr. Haşim Şahin tarih yazımında abartıların ve güç gösterilerinin sıkça görüldüğünü, tarihe tek boyutlu bakış açısıyla yaklaşmanın yanıltıcı sonuçlar doğurabileceğini ifade etti ve "Genellemeler yerine, her dönemi kendi şartlarıyla incelemek tarih bilinci açısından oldukça önemli” vurgusu yaptı.

Osmanlı hükümdarlarının bireysel özelliklerinden örnekler veren Şahin, "Tarih sadece savaşanlar ve yönetim şekilleriyle sınırlı değildir. Her hükümdarın farklı bir kişiliği, farklı bir yönetim tarzı var. Kimisi savaşı tercih ederken kimisi daha çekingen davranmıştır. Dolayısıyla genellemeler yerine, her dönemi kendi şartlarıyla incelemek tarih bilinci açısından oldukça önemli” diye konuştu.

Tarih Atölyesi, geçmişin izlerini bugünün ışığında aydınlatmak ve tarihe dair klişeleri sorgulamak isteyenlere ilham oluyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve eğitim projelerinden biri olarak öne çıkan bu atölye, şehirdeki tarih tutkunlarını bir araya getirerek, tarihi ve olaylara karşı eleştirel bir bakış açısı kazanmalarını sağlıyor.