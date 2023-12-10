Bursa’da jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yol açtırmıyor. Dededen toruna tarihi eser kaçakçılığı yapan aile, jandarmadan kaçamadı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Osmangazi Ovaakça Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına karşı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda neticesinde S.Ö. (68), A.Ö. (44) ve S.E.Ö. (19) kıskıvrak yakalandı. Dededen toruna tarihi eser kaçakçılığı yapan ailenin evlerinde yapılan aramalarda 64 adet Define Arama Dedektörü, 8 adet define arama Pointer Dedektörü, 4 adet civa uçlu bakır çubuklu düzenek, 46 adet sikke, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 650 adet tabanca fişeği, 100 adet av tüfeği fişeği, 18 adet hazırlanmış dinamitli patlayıcı, 1 adet akü, 300 metre patlama için kullanılan elektrik kablosu, 500 gram barut, 150 gram amonyum nitrat, 2 adet jeneratör, 2 adet güç kaynağı ve 1 adet hilti bulundu.

Diğer yandan, jandarma ekipleri tarafından şüphelilere adli işlem başlatıldı.