Gürsu’da 4 gündür devam eden ve güçlükle kontrol altına alınan ve ekiplerin soğutma çalışmaları halen süren yangınının etkileri havadan böyle görüntülendi. Katırlı Dağı’nın eteklerinin kapkara olduğu ve tüm güzel yeşil alanların küle döndüğü görüldü.

Özellikle İğdir Mahallesi sınırlarında yer alan Gürsu Belediyesi Mesire Alanı ve Hayvan Bakım Rehabilitasyon Merkezi civarı yangın sırasında ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kaldı.



Tarihinin en büyük felaketiyle savaşan Gürsu’nun Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, "Gün aydınlandığında yaşadığımız felaketin büyüklüğünü bir kez daha görmüş olduk. Ciğerlerimiz yandı. Çok üzgünüz. Bu acıyı anlatmakta kelimeler kifayetsiz kalıyor" diye konuştu.